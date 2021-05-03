Крупнейший в мире ежегодный фестиваль пива Октоберфест, который традиционно осенью проходит в немецком Мюнхене, не состоится. Второй год подряд мероприятие отменяют из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

В 2021 году Октоберфест должен был пройти с 18 сентября по 3 октября, ежегодно этот фестиваль привлекает в Мюнхен миллионы туристов. Однако в этом году его снова решили отменить из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание, премьер-министр Баварии сказал журналистам, что в этом году такие крупные мероприятия как Октоберфест нужно отменить, поскольку они требуют больших финансовых обязательств и несут слишком большой риск.

"Кроме того, в классических пивных нельзя применять такие меры, как социальное дистанцирование и ношение масок", - заявил Зедер.

Напомним, по одной из версий Октоберфест-2021 хотели перенести в Дубай, однако официальные организаторы фестиваля эту информацию не подтверждали.

Как планируют провести пивной фестиваль в пустынном мегаполисе ОАЭ подробно писала "Страна".