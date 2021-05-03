Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вице-премьером Польши Ярославом Говиным. Стороны обсудили взаимное сотрудничество в сфере развития пограничной инфраструктуры. По их мнению, оно позволит эффективнее бороться с контрабандой и увеличить товарооборот между государствами.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Взаимное сотрудничество в этом направлении (в пограничной инфраструктуре - Ред.) позволит увеличивать товарооборот между странами, уничтожать контрабандные схемы и обустроить как можно больше современных пунктов пропуска", - считает премьер.

Также он рассказал о том, что на встрече с Говиным обсуждалась тема региональной безопасности.

"Для Украины стратегически важным является укрепление партнерских отношений с польскими соседями. В этом контексте обсудили вопросы региональной безопасности на фоне эскалации конфликта со стороны России. Польша предоставила нам действенную поддержку, за что поблагодарил лично", - сообщил Шмыгаль.

Встреча премьера с представителем правительства Польши прошла на прошлой неделе, незадолго до визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского, который проходит 3 мая.

Как рассказывала "Страна", на брифинге после переговоров с Зеленским Анджей Дуда заявил о поддержке Польшей принадлежности Украины к ЕС.