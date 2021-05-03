Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу 3 мая подписал с ее главой Анджеем Дудой совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

После встречи с украинским лидером в Варшаве президент Польши сообщил, что поддерживает принадлежность Украины к Евросоюзу.

"Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", - сказал Дуда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Варшаве Зеленский совместно с главами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписал декларацию о сотрудничестве между пятью государствами. В документе стороны выразили уверенность в том, что "успех общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах".

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