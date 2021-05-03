В субботу, 3 мая, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на летнем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня, планируют обсудить "дорожную карту", которой Украина должна придерживаться для получения членства в Альянсе.

Об этом глава Польши сказал во время совместно брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "РИА Новости".

"Я рассказал господину президенту о перспективе приближающегося саммита "бухарестской девятки", то есть государств Центральной Европы — членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины", - сказал президент Польши.

Кроме того он отметил, что на июньском саммите НАТО планируют обсудить вопрос безопасности Украины и "вопрос также указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется" .

Напомним, 3 мая Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом. В Варшаве состоялась дискуссия президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики.

Также сообщалось, что Зеленский и президенты Польши и стран Прибалтики подписали совместную декларацию о сотрудничестве.