В городе Покровск Донецкой области нетрезвый мужчина наехал кузовом автомобиля на двух детей и их отца, которые стояли на обочине. В результате дети получили ушибы, а их отец тяжелые телесные повреждения, от которых он умер на следующий день.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Досудебным расследование установило, что вечером 1 мая 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки "Geely" в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом наехал кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

В результате ДТП 13-летняя девочка и 9-летний мальчик получили ушибы, а их 45-летний отец - тяжкие телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделения городской больницы, где он и умер на следующий день.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись два легковых автомобиля, в результате пострадали пять человек, трое из них - дети.

Также "Страна" сообщала, что в Хмельницкой области в ДТП попал легковой автомобиль и грузовой микроавтобус, в аварии погибла женщина и 13-летний подросток.