В понедельник, 3 мая, во Франции смягчили карантинные меры, направленные против распространения коронавируса.

Об этом сообщает RFI.

В стране снят общий карантин, во время которого без уважительной причины нельзя было отлучаться из дома на расстояние более 10 километров. Такая мера ограничения действовала с 3 апреля.

С 3 мая жители Франции не должны больше будут заполнять специальную форму, которая объясняет мотив их выхода на улицу. Учащиеся с понедельника смогут вернуться в колледжи и лицеи.

Это первый этап плана полной отмены ограничительных мер, объявленного президентом Макроном в конце апреля.

С 19 мая во Франции будет сокращена продолжительность комендантского часа. Вместо 19:00 он будет начинаться в 21:00. В этот же день должны открыться террасы кафе и ресторанов, закрытые с конца октября, музеи, театры и кинотеатры, крупные торговые точки.

С 9 июня начало комендантского часа будет смещено на 23:00.

С 15 июня все граждане страны должны получить возможность сделать вакцину. И, наконец, с 30 июня, как объявил Макрон, страна должна восстановить "полную свободу".

Как сообщала "Страна", на Пасху COVID-19 подтвердился у тысяч украинцев, скончались почти 160 человек.

Напомним, что власти США еще осенью 2020 запретили Украине получить российскую вакцину "Спутник V".