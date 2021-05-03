В Индии, где число случаев коронавируса, выявленных за сутки, в последнее время достигает 360-400 тысяч, наблюдается дефицит вакцин от Covid-19. Завершится он только к середине лета.

Об этом со ссылкой на главу индийского Института сыворотки Адара Пунавалла сообщает Financial Times.

Нехватка вакцин возникла из-за того, что индийские власти не смогли подготовиться к новой масштабной волне коронавируса. Дефицит продлится еще несколько месяцев. К середине лета фармацевтические компании смогут увеличить объем производства с 60-70 млн доз в месяц до 100 млн.

По словам Пунавалла, институт не нарастил объем производства раньше, поскольку "не было заказов", и никто не мог предположить, что возникнет необходимость производить более 1 млрд доз в год.

Напомним, в последние недели в Индии бушует масштабная вспышка коронавируса. В стране фиксируются мировые антирекорды по числу новых заражений и смертей пациентов с Covid-19. Так, число летальных случаев 2 мая выросло до рекордных 3 689.

Также мы писали о том, что 1 мая в Индию и Филлипины прибыли первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".