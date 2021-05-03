Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписал декларацию о сотрудничестве между государствами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Президенты Польши, Эстонии, Украины, Латвии и Литвы, встретились 3 мая в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Польши.

В подписанной декларации стороны выражают уверенность, что "успех общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах". К таким принципам отнесли свободу, суверенитет, территориальную целостность, демократию, верховенство права, равенство и солидарность.

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - говорится в совместной декларации президентов.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский принял участие в совместной дискуссии и заявил во вступительном слове о войне, которая идет в Европе.

Напомним, что в Польше хотят упростить получение права на ПМЖ потомкам жителей Речи Посполитой.