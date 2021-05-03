Президент Украины Владимир Зеленский, который 3 мая прибыл в Польшу с рабочим визитом, принимает участие в дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики.

Видео со вступительным словом Владимира Зеленского в Facebook опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, украинцы всегда боролись за свою независимость, в связи с этим президент Украины упомянул события 2014 года.

"На Майдане, во время Революции Достоинства погибли сотни украинских граждан, которые вновь боролись за свою независимость. Снова боролись за европейский курс, о котором мы сегодня говорим", - сказал президент Украины.

Напомним, канун Пасхи Зеленский с женой провели в Карпатах, не афишируя свою поездку.

Также мы писали о том, что госсекретарь США 5-6 мая планирует приехать в Украину и встретится с Зеленским.