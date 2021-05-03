Еврокомиссия предложила странам-членам Евросоюза открыть границы для иностранцев, которые минимум за две недели до прибытия полностью завершили вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в ЕС.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Странам-членам следует разрешить въезд в ЕС тем людям, которые по меньшей мере за 14 дней до прибытия в ЕС получили последнюю дозу вакцины. Страны-члены могут также распространить это разрешение на тех, кто вакцинирован препаратом, внесенным в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - заявили в Еврокомиссии.

Также в случае отмены в стране требования об обязательном предъявлении негативного результата ПЦР-теста на коронавирус или карантина, это должно распространиться и на туристов, которые сделали прививку от Covid-19.

Подтверждением завершения вакцинации должен служить цифровой сертификат, выдаваемый странами-членами на индивидуальной основе, или признанный эквивалент такого документа.

Кроме того, Еврокомиссия заявила, что на территорию ЕС независимо от прививочного статуса можно въезжать из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи и Китая в связи с благоприятной эпидемической обстановкой в этих странах. Список таких стран будет обновляться.

Отметим, что на сегодня в ЕС зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, Кипр снял все ограничения на въезд для вакцинированных украинцев.

Также мы писали о том, что Черногория сняла все ограничения на въезд для туристов из Украины.