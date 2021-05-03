Украинский олигарх, владелец корпорации СКМ Ринат Ахметов заявил, что никакими новыми или старыми политическими проектами он "заниматься не собирается".

Об этом он сказал в комментарии для "Радио Свобода".

"И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу - это их право, их выбор и их ответственность. Я считаю, что каждый должен делать свое дело: бизнесмены заниматься бизнесом, а политики - политикой. И я категорически против того, чтобы было наоборот - когда бизнес идет в политику, а действующие политики становятся бизнесменами", - сказал Ринат Ахметов.

Близкий соратник Ахметова Борис Колесников также отрицает свою причастность к созданию новой политической силы.

"Эта информация не соответствует действительности. Новинского в этом году я вообще не видел. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует", - сказал Колесник.

Ранее мы писали, что в политических кругах пошли разговоры о желании построить собственный политический проект народного депутата трех созывов, бывшего вице-премьер-министра по инфраструктуре Бориса Колесникова.