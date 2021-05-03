Ринат Ахметов и Борис Колесников заявили, что не собираются создавать политические партии
Украинский олигарх, владелец корпорации СКМ Ринат Ахметов заявил, что никакими новыми или старыми политическими проектами он "заниматься не собирается".
Об этом он сказал в комментарии для "Радио Свобода".
"И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу - это их право, их выбор и их ответственность. Я считаю, что каждый должен делать свое дело: бизнесмены заниматься бизнесом, а политики - политикой. И я категорически против того, чтобы было наоборот - когда бизнес идет в политику, а действующие политики становятся бизнесменами", - сказал Ринат Ахметов.
Близкий соратник Ахметова Борис Колесников также отрицает свою причастность к созданию новой политической силы.
"Эта информация не соответствует действительности. Новинского в этом году я вообще не видел. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует", - сказал Колесник.
Ранее мы писали, что в политических кругах пошли разговоры о желании построить собственный политический проект народного депутата трех созывов, бывшего вице-премьер-министра по инфраструктуре Бориса Колесникова.