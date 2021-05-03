Украинский олигарх Ринат Ахметов прокомментировал свои отношения с Офисом президента и главой государства Владимиром Зеленским. Он заявил, что у них одни цели.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Я надеюсь, что у нас с президентом одна цель – сильная, независимая, целостная, демократическая и успешная Украина. И все, что мне как бизнесмену нужно от любого украинского правительства - равные правила игры для всех, уважение к праву частной собственности и честная конкуренция. От этого выиграет прежде всего Украина и каждый украинец", – сказал Ахметов.

Ранее в Офисе президента заявляли, что Зеленский после избрания встречался с Ринатом Ахметовым один раз – 16 марта 2020 года – в рамках встречи с представителями крупного бизнеса Украины.

В ОП тогда заявили, что Ринат Ахметов вносит существенный вклад в развитие Украины, а его фонд выделяет значительные средства на борьбу с коронавирусом.

В тоже время, ранее в СМИ появлялось много сообщений о тесных связях Ахметова с Офисом президентом и лично с Зеленским. В частности, говорилось, что Ахметов финансирует выплату зарплат в конвертах депутатам от "Слуги народа". Но у Ахметова эту информацию категорически опровергли.

Как сообщала "Страна", в политических кругах появились разговоры о том, что бывший вице-премьер-министр по инфраструктуре Борис Колесников, хочет построить собственный политический проект.

Также мы писали, что Ахметов и Колесников эти слухи опровергают.