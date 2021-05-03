Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и другие иерархи мирового православия поздравили украинцев с Воскресением Христовым.

Видео с поздравлениями опубликовано в YouTube.

"В этот великий святой день сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть вашу радость о спасители не омрачают деяния тех, кто пытается нарушить освященный веками канонический порядок церковной жизни в Украине. Ибо сегодня миллионы православных верующих по всему миру молитвенно пребывают с православными в Украине, отстаивающими свою церковь от нападок. Все, что происходит с боголюбивым народом Украины находит отклик в моем сердце, ведь я, как и многие люди моего поколения, не понаслышке знаю о притеснениях верующих..." - сказал патриарх Кирилл.

С обращением к украинцам по случаю главного христианского праздника выступил предстоятель УПЦ Онуфрий.

"Сердечно поздравляем всех вас, дорогие братья и сестры, с самым большим нашим праздником Светлого Воскресения Господа и Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Праздник Воскресения Христова - это вечная Пасха, это праздник славного торжества, перехода от смерти к вечной жизни", - сказал Онуфрий.

Поздравления других иерархов мирового православия - в видео:

Напомним, на Пасху в Украине не зарегистрировали серьезных нарушений закона и карантина.

Также мы сообщали о том, как Украина праздновала Пасху в 2021 году.