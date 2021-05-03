Выход документального фильма международной группы Bellingcat, рассказывающий о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК "Вагнер", перенесли на осень из-за пандемии и сложности с подтверждением данных.

Об этом заявил представитель Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев в эфире Эспресо.TV.

"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", - сказал Грозев.

По его словам, этот текст появится в сети до назначенной на июнь встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

При этом производство фильма затянулось из-за ограничений на передвижение, вызванных карантином, а также из-за длительных процедур подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

Ранее сообщалось, что расследование Bellingcat по "вагнеровцам" в его текстовом варианте хотят выпустить в начале мае.

Напомним, что в 2020 году в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси задержали 33 россиян. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать россиян Киеву, однако после этого Минск принял решение передать их в РФ.