В понедельник, 3 мая депутаты парламента Армении на специальном заседании не проголосовали за назначение подавшего в отставку премьера Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра.

"За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. Его цитирует агентство ТАСС.

Отметим, что ранее Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтоб сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года. Теперь, по процедуре, армянский парламент должен два раза отклонить его кандидатуру, чтоб досрочные выборы стали возможно (это норма Конституции).

То есть, нынешнее провальное голосование за кандидатуру премьер-министра чисто техническое.

Пашинян до выборов остается и.о. премер-министра.

Мы разбирались, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Основным его конкурентом на выборах становится второй президент Армении Роберт Кочарян, у которого хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян же в Армении считается "соросенком".

Напомним, что в конце апреля Пашинян был вынужден покинуть город на юге Армении из-за протестов против его визита.