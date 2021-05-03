Число украинцев, которые болели или болеют Covid-19, может в два раза превышать данные официальной статистики. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии по результатам проведенного опроса.

Результаты опроса опубликовали на сайте КМИС.

Социологи 13-15 апреля опросили 2 001 респондента старше 18 лет. Участники опроса проживают во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма.

Оказалось, что 65% опрошенных считают, что не болели коронавирусной болезнью. 29% респондентов, то есть треть, заявили, что уже перенесли Covid-19. При этом из них 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, такие результаты опроса могут свидетельствовать о том, что в Украине число переболевших коронавирусной болезнью граждан значительно превышает данные официальной статистики. Паниотто уточнил, что на 16 апреля по официальной статистике (данные университета Джонса Хопкинса) переболели Covid-19 1 974 056 украинцев, то есть примерно 2 млн человек.

"По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", - заявил Паниотто.

Гендиректор предположил, что, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях коронавируса, и эти данные не попадают в централизованную систему.

Также социологи в ходе опроса выяснили, что в Украине за месяц возросло число тех, кто готов вакцинироваться от коронавируса. 43% респондентов ответили, что готовы сделать прививку от Covid-19, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%).

Среди причин отказаться от прививки большинство участников опроса отметили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). 20% опрошенных считают, что последствия вакцины могут быть хуже, чем от коронавируса; 17% не доверяют любой вакцинации.

Также социологи выяснили, что количество тех, кто не болел Covid-19, наибольшее в Южном регионе (70%), наименьшее - в Западном (61%). В Центре не болели 65%, на Востоке - 67%.

Кроме того, по результатам опроса, наибольшее количество тех, кто болели или сейчас болеет Covid-19, - среди молодежи, наименьшее - среди пожилых людей: 18-29 лет - 36%, 30-39 лет - 32%, 40-49 лет - 27%, 50-59 лет - 34%, 60+ лет - 21%.

Во всех регионах Украины четверть и более населения готовы к вакцинации: больше всего таких в Западном регионе (47%), несколько меньше в Центре (44%). Среди жителей Юга и Востока Украины готовы вакцинироваться 39%. Больше всего тех, кто готов вакцинироваться? - среди пожилых людей, 60+ лет (53%), меньше всего - среди людей в возрасте 30-39 лет (31%).

Напомним, ранее социологи выяснили, что почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что китайской вакцине, которую закупила Украина, доверяет всего 1% населения.