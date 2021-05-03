Прототип космического корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, может быть вновь запущен после взрыва во время предыдущего запуска. Старт планируется на 4-5 мая.

Об этом сообщает портал Next Spaceflight.

На корабле Starship SN15 проведены неоднократные статические огневые испытания его двигателей. По их итогам никаких замен мощностей не производилось.

Корабль установлен на стартовой площадке на полигоне компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в готовности к запуску.

В рамках испытания прототип SN15 должен будет выйти на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.

Предыдущие четыре суборбитальных испытания прототипа корабля закончились неудачей. Они взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.

В ходе последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки. По словам основателя компании SpaceX Илона Маска, причиной стала "утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики".

В конце апреля Маск сообщил, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Как сообщала "Страна", "Роскосмос" запустил ракету "Союз" с 38 спутниками на борту. Она помогла вывести на орбиту космические аппараты Германии, Италии, Испании, Британии, Нидерландов, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее запуск прототипа межпланетного корабля Starship отменили из-за обычного ветра.