Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки, они затронут западные, центральные и северные области. На неделе в стране будет теплеть, к выходным синоптики прогнозируют значительные дожди. Настоящее майское тепло ожидается в Украине со следующего понедельника, 10 мая.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Заморозки в ночь с 3 на 4 мая, по словам Диденко, будут небольшими и на почве. Они ожидаются в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке Украины заморозков не будет.

По словам синоптика, в общем температура воздуха ближайшей ночью ожидается в районе +2...+6 градусов, в восточных областях и в южной части страны - +6...+12 градусов. Днем во вторник, 4 мая, будет свежо: +10...+15 градусов, в Донецкой, Луганской областях и в южных регионах - теплее, +12...+17 градусов.

"Будет преобладать влияние антициклона южного происхождения, поэтому в большинстве областей будет светить солнце, однако "хвост" атмосферного фронта черкнет по северу - там днем ​​возможны небольшие дожди", - написала Наталья Диденко.

По ее данным, в Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной: +3...+5 градусов. В окрестностях возможны заморозки на почве 0...-2 градуса. Днем в столице потеплеет, но не сильно: максимально до +12 градусов. Серьезных осадков не ожидается.

На неделе, по прогнозам Натальи Диденко, в Украине будет теплеть. Во второй половине недели возможны дожди. Больше всего осадков ожидается в субботу, 8 мая.

Со следующего понедельника, 10 мая, в Украину ворвется настоящее тепло, столбики термометров будут подниматься выше к отметкам +20...+25 градусов и даже выше.

Напомним, синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней.

Также мы сообщали, что синоптики обещают, что май-2021 окажется теплее нормы.