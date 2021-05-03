В понедельник, 3 мая, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Офиса президента.

В программе визита - участие в мероприятиях к 230-летию Конституции Польши, а также встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в ответ на визит Владимир Зеленского в Варшаву 3 мая президент Польши Анджей Дуда посетит Украину 24 августа, во время празднования 30-летия Независимости.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский уже был в Польше с рабочим визитом. Варшаву глава государства посещал в конце августа 2019 года. Тогда он проводил встречи с президентом республики, а также польскими парламентариями.

Президент Польши Анджей Дуда также уже побывал в Украине. Он вместе со своей супругой был в Киеве прошлой осенью. Также он посещал Одессу, где вместе с Владимиром Зеленским открывал украинско-польский транспортный и логистический форумы.