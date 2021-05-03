В Украине временно приостанавливает работу комитет по выбору наблюдательных советов. Члены комитета планируют возобновить деятельность тогда, когда появится ясность относительно плана действий по реформе корпоративного управления.

Об этом члены комитета заявили в письме, адресованном премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру экономики Игорю Петрашко и министру финансов Сергею Марченко, сообщает "Экономическая правда".

Члены комитета по назначениям хотят добиться четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления как акционера государственных предприятий и полагаться на них.

"К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпоративного управления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные выгоды, ожидаемые от реформы корпоративного управления. Это также ставит под сомнение ценность работы Комитета по назначениям по выбору независимых профессиональных членов наблюдательного совета с безупречной честностью", - говорится в письме.

Члены комитета напомнили, что в 2015 году в Украине началась реформа корпоративного управления, целью которой было получение госкомпаниями политического иммунитета. Топ-менеджеры должны были назначаться на рыночную зарплату путем конкурса и собеседования с наблюдательным советом. В 2016 году Рада приняла закон, который предусматривает, что члены наблюдательного совета составят независимые эксперты. Независимые наблюдательные советы работают на таких предприятиях: "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Укрпочта".

Напомним, недавно набсовет "Укрзализныци" открыл конкурс на должность главы компании.

Также мы писали о том, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" уходит в отставку полным составом.