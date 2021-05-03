С начала 2021 года сотрудники полиции передали в суд шесть уголовных дел, связанных с препятствованием журналистам в осуществлении их деятельности. После того как за несколько месяцев на журналистов было совершено более 20 нападений, правоохранители открыли 48 досудебных расследований.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во время онлайн-дискуссии Института массовой информации "Свобода прессы. Украинский контекст" директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что из 48 производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, 37 открыли по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности), еще 11 – по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве – по пять, в Закарпатской и Одесской – по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской – по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской – по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым – по одному.

В суд в первом квартале передано шесть дел (три дела за этот год, три за прошлый год), из них по ст. 171 УК – пять (три в Киеве и две в Одесской области), одно – по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.

Онлайн-дискуссия состоялась накануне Всемирного дня свободы СМИ, который отмечают 3 мая.

Как сообщала "Страна", автора законопроекта о медиа Потураева признали врагом журналистов номер один в Украине. В особый антирейтинг вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей.

Также мы писали, что в 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано семьдесят семь случаев применения силы к журналистам в Украине.