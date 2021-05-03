С 3 по 13 мая в Грузии остановлен муниципальный транспорт числа заражений коронавирусом.

Правительство Грузии также запретило гражданам со 2 по 5 мая посещать могилы усопших родственников. За нарушение этого запрета установлен штраф в размере двух тысяч лари (около $600), сообщает издание Sputnik.

Как заявил журналистам директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, в последние недели в Грузии отмечается существенный рост случаев заражения COVID-19, поэтому правительство по рекомендации медиков может ввести новые ограничения.

В настоящее время в Грузии сохраняется действие комендантского часа с 21:00 до 5:00 и ограничение работы крупных торговых центров в выходные дни.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки выявлено всего 509 случаев заражения COVID-19, что связано с праздничными днями, когда ежедневное тестирование граждан втрое меньше, чем в будничные дни.

В конце апреля в Грузии ежедневно выявлялись более 1500 случаев заражения. Всего в Грузии выявлено 312 тыс. 954 случаев заражения COVID-19, скончались 4 тыс. 163 человека.

Как сообщала "Страна", индийский штамм коронавируса впервые обнаружили в Польше. Зараженный оказался дипломатом, которого недавно вместе с семьей эвакуировали из Индии.

Также мы писали о том, что на Пасху коронавирус подтвердился менее чем у 3 тысяч украинцев, скончались почти 160 человек.