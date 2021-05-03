В Чехии допускают, что решение об отказе "Росатому" в участии в тендере на строительство АЭС на 6 млрд может быть пересмотрено после возможной смены власти в стране этой осенью.

Об этом в воскресенье, 2 мая, в эфире телеканала CT24 сообщила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.

По словам Драбовой, на данный момент существует консенсус, что в тендере должно быть три участника, и это не должны быть компании из России и Китая. Однако это может измениться после парламентских выборов осенью этого года.

Напомним, что Прага исключила РФ из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны из-за политического скандала. Из Чехии выслали 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Кроме того, Прага объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Также мы писали о том, что Литва, Латвия и Эстония также выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.