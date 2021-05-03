Экс-президент Петр Порошенко, который провел январский отпуск на Галапагосских островах, майские выходные проведет на Кипре.

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает Telegram-канал "Вертикаль".

Петр Порошенко и его супруга Марина отправились на Кипр в понедельник, 3 мая. Рейс №341 "Киев - Ларнака" вылетел из "Борисполя" в 10:25. Сообщается, что видеообращение по случаю 8 мая Порошенко уже записал заранее.

"Не исключено, что на Кипре Порошенко будет решать финансовые дела. В Украине он видит угрозу по делу Чауса и в расследовании после откровений Гладковского-младшего по оборонке", - пишет Telegram-канал.

Как стало известно "Стране", майские на Кипре проведет и соратник Порошенко Сергей Березенко, замруководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" во время местных выборов в 2020 году. Он уже прилетел на остров вместе с семьей.

Напомним, "Страна" писала о том, как Петр Порошенко на новогодние праздники улетел в Эквадор и на Галапагосские острова. Такое путешествие не из дешевых, но одно из самых впечатляющих из предлагаемых туроператорами.

Также мы рассказывали о скандальном отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году.