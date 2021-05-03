Пока для большинства украинцев границы ЕС второй год остаются закрытыми из-за пандемии, сезонным работникам дают зелёный свет.

В Польше в этом году ждут массового наплыва заробитчан на поля - с конца мая-начала июня стартует активный сезон сбора урожая - клубники, черешни, смородины.

Для въезда нужен лишь тест на коронавирус (многие работодатели компенсируют расходы на него) и разрешение на сезонную работы на 9 месяцев, которое оформляют в визовых центрах.

По словам главы польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольда Богуты, в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, и в основном это - украинцы. Сами поляки едут в Германию, где платят больше, для украинцев немецкий рынок пока ограничен из-за проволочек с документами (хотя часть польских заробитчан из-за пандемии увольняют в той же Германии, они возвращаются и составляют конкуренцию нашим).

При этом сезонным работникам несколько срезали зарплату в сравнении с доковидными временами.

Из-за того, что в Украине жить все хуже, эксперты по трудоустройству прогнозируют еще более массовый отток на заработки, в том числе на сбор урожая.

"Страна" узнавала, что ждет сезонных заробитчан в Польше в этом году.

Нанимают чаще тех, кто уже в Польше

Несмотря на локдауны, украинцы продолжают лидировать среди мигрантов в Польше. По данным местного министерства труда, за год пандемии более 300 тысяч граждан Украины получили долгосрочные разрешения на работу (это свыше 70% от всех разрешений).

А в целом польские работодатели с марта прошлого года написали заявления о намерении трудоустроить более 1,3 миллиона украинцев - что составляет 87% от всех заявлений, выданных иностранцам (впрочем, часть наших соотечественников использует это как лазейку в более богатые страны ЕС и едет с польскими разрешениями дальше на Запад).

Из-за карантина в Польше оплату немного снизили.

"В мае начинается сбор клубники, платят 2,5-3,5 злотых за лукошко (18-25 грн), а не 4-5 злотых (30-36 грн), как до пандемии", - говорит нам специалист по трудоустройству за рубежом Инна Мыць.

Соцсети пестрят объявлениями о наборе на сезонные работы в Польшу - сбор редиски, огурцов-помидоров, с середины мая - клубника и черешня до июля, потом смородина, черника и осенняя малина.

"Сезонные работы на плантациях клубники и малины на окраине Варшавы (62 км). Проживание бесплатное 2-4 человек в комнате. Все удобства. Дополнительно хлеб и овощи от хозяина бесплатно. Работа по 10-14 рабочих часов в день (кто сколько может и хочет работать)", - гласит одно из сотен объявлений.

Правда, нередко по приезду оказывается, что "удобства" - это 10-20 человек в комнате в домике, похожем на сарай, спать приходится чуть ли не на досках, а кормят бутербродом с "зупой".

Но, по словам Мыць, предпочитают тех заробитчан, которые уже находятся в Польше, чем "заморачиваться" с приглашением и устраивать их на карантин после въезда - это ведь простой и убытки.

Едут по безвизу с риском

Для въезда, как мы уже казали, нужно специальное разрешение - но посредники набирают просто по биометрии.

"Сбор редиски, зарплата в среднем от 700 до 2000 злотых в неделю (5-15 тыс. грн). Оплата от выработки - 9 грош пучок

Обязанности:

- сборка редиски

- вязание пучков, складывание их в ящики

Требования:

- желание работать

- биометрия или виза минимум 2 месяца".

Эксперты предостерегают, что можно стать жертвой обмана, поскольку посредники пользуются ситуацией, что многие люди любыми путями рвутся на заработки.

В то же время украинцам в Польше составляют конкуренцию сами поляки, которых тоже увольняют из стран Западной Европы и они возвращаются на родину.

Польские фермеры жалуются, что у них сгниет половина "трускавки" (клубники по-польски), а также вишня и малина, если украинцы не вернутся.

Плантаторы просят таможенников лояльнее относиться к работникам из Украины, а польских чиновников - быстрее выдавать разрешения на работу (заробитчане порой ждут документы по пару месяцев).

Эксперты говорят: теоретически можно въехать по биометрическому паспорту без разрешения на трудоустройство и найти работу уже на месте. Это, впрочем, не избавляет от необходимости получать разрешение на работу.

"Работодатель все равно обязан зарегистрировать в уездном бюро заявление о намерении трудоустроить иностранца и получить разрешение у польских властей. Но все так гладко только в теории, - объясняет "Стране" представитель львовского агентства по трудоустройству Мария Фурдак. - На практике придется доказывать польским пограничниками, что вы точно легализуетесь. А поверят ли они на слово и пустят ли в Польшу человека, который едет на переговоры с работодателем без документов, тут уж как сложится".

Польские пограничники стали внимательнее присматриваться к украинцам из-за потока фиктивных рабочих виз, по которым они едут дальше на работу в более богатые страны Европы.

"За фиктивное оформление украинцы платят польским фирмам примерно по $180. За эту сумму некоторые компании соглашаются подать в центр занятости декларацию о том, что согласны принять на работу иностранца. Эту хитрость "просекли" польские власти и хотят усложнить процедуру выдачи рабочих виз", – рассказал "Стране" Томаш Савицкий, представитель варшавского агентства по трудоустройству.

В польском Минтруда обещают ускорить процедуру трудоустройства, но на деле этому мешает одна проблема. Выяснилось, что многие украинцы хитрят: получают легальное разрешение на работу, не устраиваются в тех местах, которые декларируют в документах, а едут в другие страны Шенгенской зоны. А это грубое нарушение закона.

"За такие "услуги" компании штрафуют примерно на $10 тысяч, а украинцев могут депортировать. Миграционная служба теперь будет чаще проверять фирмы", – говорит Савицкий.

Рабочих рук не хватает - урожай пропадает

В самой Польше ситуация со сбором ягод - на грани катастрофы. Как считают эксперты, польские садоводы попали в ловушку дешевой рабочей силы.

По словам Андрея Ярмака, экономиста департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, относительно низкая себестоимость сбора ягод позволяла Польше меньше заботиться о качестве продукции, так как они могли легко "перебить" любую цену на продукцию из стран ЕС.

"Рабочих рук в Польше ощутимо не хватает. Урожай не успевают собирать вовремя. А производство таких ягод как малина и клубника уже начинает уменьшаться именно из-за того, что трудно найти нужное количество работников. В прошлые годы пришлось оставить на деревьях значительную часть урожая вишни. Подобная ситуация была по малине и клубнике", - говорит Ярмак.

В этом году в Польше ждут рекордный урожай, который некому собирать. Местные садоводы ищут альтернативу рабочей силе из Украины, но не могут найти. Думали зазывать вьетнамцев, которые славятся своей трудоспособностью, но, подсчитав, поняли, что они обойдутся значительно дороже украинцев: дорога в Польшу из Вьетнама стоит недешево.

"Для ушей украинцев очень часто эти дискуссии неприятны, ведь они иногда похожи на сравнение продуктивных качеств животных. Когда польские садоводы говорят, что украинцы выше ростом, сильнее, закаленнее и выносливее, чем работники из других стран, понимаешь, почему наши люди ищут альтернативы Польше для сезонного трудоустройства", - говорит Ярмак.

На польские плантации украинцы массово выезжали после начала войны на Донбассе, когда у людей резко упали доходы. Сейчас, по словам экспертов, многие предпочитают ту же Швецию или выращивать ягоды у себя дома.

"В Украине начался рост производства ягод. На сборе малины в Украине можно зарабатывать до 6-8 тысяч грн в месяц. При этом можно выращивать малину самостоятельно. Можно лишь на 10 сотках заработать за сезон до 20-25 тысяч гривен чистой прибыли. И с такой площадью может справиться даже один человек. Соответственно, семья может выращивать до 1 га малины, получая 200 и более тысяч гривен чистой прибыли за сезон, что делает выращивание малины выгодным, чем работа "на барина", - объясняет Ярмак.

"Лучше быть бомжом в Берлине, чем работать на польского фермера"

В общине Белины, одном из центров по выращиванию клубники в 250 км от польско-украинской границы, почти у каждой семьи есть плантация.

"Ждем хорошего урожая вкусной клубники, но ее никто не собирает. Раньше у нас работали люди из Украины. После введения биопаспортов одна треть не придет. Когда у них открыта дорога в Польшу, они меняют свои планы и выбирают более легкую работу", - признался изданию Wiadomosci Анджей Бозовски, руководитель продюсерского объединения "Трускавка Билинска".

За лукошко клубники Бозовски платит сборщикам 2,5 злотых - (18 грн). За час можно собрать примерно 6-7 корзин (100-120 грн). Реальный заработок в день - 100-130 злотых (700-1000 гривен). Самые прыткие в полях зарабатывают 5-6 тысяч злотых (около 40 тысяч гривен). Поляки даже на такие деньги батрачить на соглашаются.

"Говорят: лучше быть бомжом в Берлине, чем работать на польского фермера. Но платить больше плантаторы не могут, иначе вылетят в трубу, поскольку сдают ягоды оптом по той же цене за кило. Украинские работники часто работают не нескольких плантациях - через день. Фермеры "одалживают" украинцев друг у друга", - сказал Бозовски "Стране".

Есть и случаи, когда на клубнике в Польше заробитчан обманывают соотечественники, которые арендуют плантации у местных.

"Несколько предприимчивых украинцев решили взять в аренду поля клубники у поляков. Первым решением украинцев было уменьшить зарплаты украинцам, которые работают на украинцев в Польше. Чтобы повысить процент заработка. Работники отказались убирать клубнику и перешли на другую работу. Урожай под угрозой. Работники без работы. Арендаторы в убытках. Потребитель без продукта. Отличная история, о том, что есть бизнесмены, при прикосновении которых даже клубника превращается в дерьмо", - написал на своей странице в Facebook предприниматель Евгений Черняк.

Сами украинские заробитчане сбор ягод в Польше называют рабским трудом за гроши.

"Собирать клубнику только на первый взгляд легко. Это довольно изнурительный труд, с 5-6 утра до позднего вечера, ягоду надо выбирать крупную. По 12-14 часов постоянно на коленях, солнце печет. Колени в крови, спина болит. Например, малину собирать легче и за не больше платят. Если слабая спина или коленные суглобы, то вообще не сможете работать. Случаются неприятности: хозяин бракует часть ягод, а бывает, что собранные корзинки воруют и сдают другие сборщики", - поделилась со "Страной" Ирина Погребняк, заробитчанка из Ивано-Франковска.

"За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, то он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой - даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков", - делится с нами Оксана Сенышин.

"Работа адская, аллергия и экзема"

Украинцы в соцсетях делятся невеселыми историями о клубнике в Польше.

"Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов".

"Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться"

"Спина, ноги - так болят, что невыносимо. Люди лежа собирают, а потом не выдерживают - бросают. От химии руки страшные, черные и потрескавшиеся, в ранах все. На дерматолога выбросила потом больше, чем заработала. Не езжайте никто на трускавки!"

Другие, наоборот, с нетерпением ждут начала клубничного сезона - ведь в Украине на зарабатываешь и того, что платят поляки на "трускавке".

"Я по образованию учитель, какое-то время ездила летом в Польшу собирать ягоды. Потом накопила денег и занялась в Украине небольшим бизнесом, открыла кафе. Но прогорела из-за локдауна - и теперь снова собираюсь "на клубнику". За сезон надеюсь привезти домой около 100 тысяч гривен, я быстро собираю. Конечно, в ущерб здоровью, а что делать? Счета надо платить, детей кормить-одевать Едем с мужем, он тоже остался без работы в Украине", - рассказала нам львовянка Оксана Федорчук.