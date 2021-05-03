В Калифорнии около 18% владельцев электрических авто и 20% водителей машин-гибридов возвращаются к автомобилям с бензиновыми двигателями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Калифорнийским Университетом Дейвис. Его участниками стали более чем 4 тысяч семей, у которых были или есть электрические авто, сообщает "Голос Америки".

Главной причиной отказа от электрических и гибридных авто исследователи назвали сложности, связанные с их зарядкой. Электрическое авто может получить полный заряд за менее чем два часа дома. Проблема возникает, когда собственник электрического двигателя не имеет дома источника электроэнергии с напряжением 240 вольт (сетевое напряжение в США 110 вольт).

Проблематичным также является отсутствие доступа к парковочным площадкам, которые имеют пункты зарядки. Кроме того, те, кто живут в квартирах, а не домах, также говорят о сложности зарядки авто. Сейчас в попытке решить проблему компании пытаются расширить общественную сеть пунктов зарядки в городах.

Исследователи также обнаружили, что среди тех калифорнийцев, кто отказывается от электрических авто больше женщин. Среди тех, кто отказывается от такого вида транспорта меньше всего водителей Теслы, а больше всего - водителей Fiat 500е.

Как сообщала "Страна", компания Tesla отзывает более 12 тысяч Model X из-за очередной уязвимости. Ранее этот автопроизводитель отзывал автомобили из-за неполадок с крышей.

Напомним, что на всех АЗС в Украине должны появиться станции для зарядки электромобилей.