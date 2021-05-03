В воскресенье, 2 мая, в турецком Стамбуле задержали "правую руку" ликвидированного в 2019 году лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Об этом со ссылкой на Demiroren сообщает Arab News.

"Басима", который был ближайшим помощником Абу Бакр аль-Багдади, задержали в Аташехири (район провинции Стамбул - Ред.). Он прибыл в Турцию с поддельным паспортом. "Басим" является гражданином Афганистана. Операцию проводили турецкая разведка и полиция.

Задержанного подозревают в сокрытии аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб в 2019 году, а также организации обучения террористической группировки в Сирии и Ираке.

Напомним, лидер джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе американской спецоперации осенью 2019 года. Воздушный удар и наземный рейд в провинции Идлиб на северо-западе Сирии провел спецназ США.

Также мы писали о том, что останки лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади захоронили в Средиземном море, как и останки лидера террористической группировки "Аль-Каида" Осамы бен Ладена в 2011 году.