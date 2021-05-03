Кыргызстан и Таджикистан после заключения договоренности о прекращении огня отвели дополнительные вооруженные силы от общей границы. Ситуация в районе остается стабильной.

Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики Кыргызстан.

Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты зафиксированы не были.

"Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме", - заявили в ведомстве.

Ранее мы разбирались, почему две среднеазиатские страны едва не начали войну. Инцидент произошел на участке еще советского водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. В Таджикистане считают территорию своей, в Кыргызстане это оспаривают.

Недавно в Кыргызстане сообщили о 31 погибшем в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.