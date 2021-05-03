На Пасху, 2 мая, в Украине прививку от коронавируса сделали всего 177 человек. Вакцинация проводилась лишь в трех областях. За день количество сделанных в Украине прививок снизилось почти в 15 раз.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные СНБО.

В воскресенье, 2 мая, 17 человек получили вакцину в Киевской области. В Николаевской области сделали 95 прививок, в Луганской области - 65.

В Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях вакцинация на Пасху не проводилась.

Отметим, что вчерашние показатели по вакцинации - самые низкие с конца февраля, когда прививочная кампания в Украине только стартовала.

Напомним, за прошлые сутки, 2 мая, в Украине, по данным Минздрава, выявили 2 758 новых случаев коронавирусной болезни.

Также мы писали о том, что по прогнозам главы Минздрава Степанова, после Пасхи в Украине возможна новая вспышка заболеваемости Covid-19.