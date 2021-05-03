В Украине резко замедлились темпы вакцинации от коронавируса. Фото: pixnio.com

На Пасху, 2 мая, в Украине прививку от коронавируса сделали всего 177 человек. Вакцинация проводилась лишь в трех областях. За день количество сделанных в Украине прививок снизилось почти в 15 раз

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные СНБО.

В воскресенье, 2 мая, 17 человек получили вакцину в Киевской области. В Николаевской области сделали 95 прививок, в Луганской области - 65. 

В Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях вакцинация на Пасху не проводилась. 

Отметим, что вчерашние показатели по вакцинации - самые низкие с конца февраля, когда прививочная кампания в Украине только стартовала.

Вакцинация в Украине 2 мая. Скриншот: сайт СНБО

Напомним, за прошлые сутки, 2 мая, в Украине, по данным Минздрава, выявили 2 758 новых случаев коронавирусной болезни.

Также мы писали о том, что по прогнозам главы Минздрава Степанова, после Пасхи в Украине возможна новая вспышка заболеваемости Covid-19.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.