С 3 мая в Греции открываются заведения общественного питания. К ним относятся рестораны, кафе, бары и другой общепит. Им разрешили обслуживать посетителей только на открытых верандах.

Об этом сообщает телеканал Skai.

На Пасху заведения общественного питания решили не открывать, чтобы люди не собирались большими компаниями. Разрешалось продавать еду только навынос или доставлять на дом.

Сообщается, что веранды для обслуживания посетителей на открытом воздухе будут работать до 22:45 по местному времени.

"Сотрудники кафе и ресторанов в обязательном порядке должны сделать тест самодиагностики на COVID-19, между столиками должно быть определенное властями расстояние, все обязаны соблюдать санитарные нормы и меры гигиены", - говорится в сообщении.

Предприятия общепита внутри торговых галерей, торговых центров, железнодорожных станций, вокзалов, а также аэропортов будут только выдавать товары в пакетированном виде или доставлять их на дом.

Для поездки в рестораны и другие объекты общепита граждане страны должны продолжать отправлять СМС-сообщения с кодом 6 на специальный номер 13033.

Кроме того, комендантский час в стране будет теперь начинаться на час позже - с 23:00 (вместо 22:00 ранее) до 05:00. Для нарушителей комендантского часа предусмотрен штраф в размере €300.

Следующий этап возвращения к нормальной жизни в Греции начнется 10 мая, когда планируется открыть начальную и среднюю школы.

Напомним, недавно карантин был ослаблен и в Киеве, в связи с чем жители города ринулись в заведения общепита.

Ранее мы узнавали о последствиях локдауна у столичных рестораторов.