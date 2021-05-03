В США полагают, что после вывода американских войск из Афганистана будущее местных правительственных сил окажется неопределенным. Не исключено, что они смогут противостоять талибам, однако вероятен и "плохой исход".

Об этом со ссылкой на генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, ветерана войны в Афганистане, сообщает Associated Press.

По словам генерала Милли, афганские вооруженные силы и полиция "достаточно хорошо оснащены, достаточно хорошо обучены и достаточно хорошо руководимы". Впрочем, он не стал подтверждать, что правительственные силы в стране полностью готовы противостоять талибам без прямой международной поддержки во время потенциального наступления мятежников.

Милли уклончиво ответил на вопрос, смогут ли афганские силы могут выдержать возросшую нагрузку, сообщает CNN.

"Ваш вопрос: афганские вооруженные силы, они остаются сплоченной боевой силой или они распадаются? Я думаю, что здесь есть целый ряд сценариев, ряд результатов, ряд возможностей... С одной стороны, вы получаете несколько действительно драматических, плохих возможных результатов. С другой стороны, вы получаете вооруженные силы, которые держатся вместе, и правительство, которое держится вместе", - сказал он.

Генерал Милли заявил, что в США пока не знают, какой вариант развития событий наиболее реален, выводы сделают на основе наблюдения за ситуацией в течение лета. По его мнению, существует "по крайней мере все еще возможность" политического урегулирования путем переговоров между правительством в Кабуле и талибами. Это, по его словам, позволит избежать "массовой гражданской войны", которая может возникнуть.

Напомним, Байден планирует вывести американские войска из Афганистана к 20-й годовщине теракта 11 сентября.

Также мы писали о том, что страны НАТО выведут свои войска из Афганистана одновременно с армией США.