По словам врача-терапевта, кардиолога, диетолога и медицинского блогера Филиппа Кузьменко (Доктора Фила) относительно безопасно для здоровья можно съедать не более 100 граммов шашлыка в день.

Об этом он рассказал агентству "РИА Новости".

"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру", - сказал Кузьменко.

Ну и конечно же, людям, которые следят за фигурой, нужно учитывать высокую калорийность шашлыка. Чтобы не съесть аппетитных кусочков больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал диетолог.

Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника, продолжил Кузьменко.

"Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать. Перед употреблением мяса убедитесь, что нет посторонних запахов", - добавил диетолог.

Он уточнил, кому лучше отказаться от жирного мяса.

"Шашлык – это, как правило, свинина, в ней больше жира. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не стоит налегать на свинину, лучше отдать предпочтение, например, рыбе", - сказал Кузьменко.

Свиной шашлык во время готовки нужно тщательно прожаривать, полусырая свинина ‒ это риск подцепить какого-то паразита, отметил врач. Что касается говядины, то можно выбирать мясо по своему вкусу - и хорошо прожаренное, и с кровью, заключил Кузьменко.

Ранее "Страна" сделала подборку самых оригинальных рецептов шашлыка.

О том, сколько выходных украинцев ждет в этом месяце - читайте в нашем материале.