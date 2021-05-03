Индийский штамм коронавируса, который недавно уже обнаружили в Румынии, зафиксировали и в Польше. Зараженный - дипломат, которого недавно вместе с семьей эвакуировали из Индии.

Об этом сообщает Польское радио.

Польского дипломата эвакуировали из Индии с супругой и четырьмя детьми. Его доставили на родину специальным самолетом. После этого выяснилось, что мужчина инфицирован индийским штаммом коронавируса.

По информации вирусолога из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштофа Пирча, дипломат уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.

Напомним, индийскому штамму коронавируса свойственна двойная мутация, вирус ускользает от антител. Болезнь пациенты нередко переносят в тяжелой форме. "Страна" подробно писала о том, что еще известно об индийском вирусе-мутанте, который убивает по 3000 человек в день.

Также мы писали о том, что в Израиле индийский штамм коронавируса обнаруживают даже у привитых, в стране десятки случаев заражения.