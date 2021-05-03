За прошлые сутки, 2 мая, когда украинцы праздновали Пасху, в стране выявили 2 758 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 085 938 случаев коронавирусной болезни (+2 758 за сутки), скончались 44 750 человек (+154), выздоровели - 1 681 815 (+5 550).

При этом за минувшие сутки было проведено 16 023 тестов на коронавирус, из которых 9 298 - методом ПЦР, 1 260 - методом ИФА, а 5 465 - экспресс-тестами на антиген.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (360 человек), Черкасской области (233), Сумской области (231), Донецкой области (202) и Харьковской области (164).

Напомним, по состоянию на 2 мая в тринадцати областях Украины был превышен эпидпорог по коронавирусу.

Также мы писали о том, что в Украине всего 7 регионов относятся к "красной" зоне карантина: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.