В воскресенье, 2 мая, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения пятеро человек пострадали, среди них - трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 мая в 10:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Сколе на ул. Князя Святослава Стрыйского района на трассе Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей "Renault Scenic" и "Opel Omega". В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 5 человек из них 3 детей, а именно: водитель "Renault Scenic", 1980 года рождения и его пассажирка, девочка 2012 года рождения, а также водитель "Opel Omega", 1981 года рождения и ее пассажиры , девочки 2016 и 2007 года рождения. Потерпевшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС заявили, что травмированный водитель автомобиля "Renault Scenic" был зажат деформированными деталями кузова. Спасатели с помощью специального оборудования смогли деблокировать пострадавшего и передать медикам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее мы писали, что в России в ДТП разбилась детская баскетбольная команда из Волгограда, погибли пять девочек.

Также сообщалось, что в Киеве легковушка влетела в автобус, развернула его и скрылась с места ДТП.