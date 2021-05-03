Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна начнет выплачивать социальные пособия в национальной криптовалюте "Петро", чтобы бороться с инфляцией.

Об этом пишет издание "Прайм".

"Сегодня я принял предложение, которое послужит финансовой и экономической стабильности — "петролизировать" социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора", — заявил он.

Напомним, в прошлом году нефтедобыча в Венесуэле на фоне экономического кризиса упала до минимальных за последние 80 лет показателей. Всего в июне 2020 года республике удалось добыть 393 тыс. баррелей нефти. Этот показатель сопоставим с объемом, добытым в феврале 1943 года. С мая по июнь добыча нефти в стране сократилась почти на 180 тыс. баррелей.

По данным ЦБ, инфляция в Венесуэле в прошлом году составила 2959,8%. Правительство страны для борьбы с растущим уровнем нищеты предлагает индексировать уровень базовой заработной платы в привязке к национальной криптовалюте "Петро", цена которой зависит от стоимости нефти, золота, железа и алмазов, однако этот проект до сих пор не принят.

Напомним, ранее Facebook заблокировал аккаунт президента Венесуэлы из-за пропаганды травяной настойки от коронавируса.

Также сообщалось, что после заявления Папы Римского в Венесуэле хотят узаконить однополые браки.