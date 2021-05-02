После ожесточенных протестов президент Колумбии Иван Дуке принял решение отменить повышение налогов, предусмотренное реформой, которую хотело провести правительство страны.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Я прошу Конгресс отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно наработать новый закон, который является результатом консенсуса, во избежание финансовой неопределенности", - сказал Дуке.

Массовые акции протеста в Колумбии начались в среду, 28 апреля. Тогда граждане вышли улицы больших городов с требованием отозвать предложение о проведении налоговой реформы. Она предусматривала расширение статей налога на добавленную стоимость, рост налогов для физических и юридических лиц и устранение ряда льгот.

Власти страны утверждали, что проведение этой реформы необходимо для поддержания кредитного рейтинга и финансирования социальных программ. Вскоре протесты переросли в масштабные беспорядки в Боготе, Кали, Меделине и других городах.

В пятницу, 30 апреля, правительство согласилось подкорректировать текст реформы, однако протестующие выступали за полную отмену планируемых изменений и продолжили выходить на улицы. Акции сопровождались насилием - так, в среду и четверг в ходе манифестаций пострадали 209 полицейских, 185 человек были задержаны.

Также во время манифестов в Колумбийском муниципалитете рядом с мэрией взорвалась бомба. Предварительно установлено, что пострадали 17 человек. Люди получили различные по тяжести травмы и находятся в больнице. Большинство из раненых - сотрудники администрации.

После этого происшествия президент Дуке отдал приказ направить войска в города, где продолжаются протесты против изменений в законодательстве.

"Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан", - заявил колумбийский лидер в субботу, 1 мая.

Президент добавил, что военные "обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полиции".

Однако уже сегодня президент Дуке принял решение отозвать предложения о проведении реформы. В то же время, в ходе видеообращения, он подчеркнул, существует консенсус в отношении необходимости введения временных налогов на бизнес и дивиденды, увеличения подоходного налога для самых богатых и ужесточения государственных мер жесткой экономии.

На данный момент неизвестно, сколько всего человек пострадали в ходе антиправительственных протестов в Колумбии. Правозащитники утверждают, что погибли более 20 человек.

He solicitado al Congreso el retiro del proyecto presentado por @MinHacienda, y tramitar, de manera urgente, una nueva iniciativa fruto de consensos, y con la cual evitemos incertidumbre financiera. La verdadera discusión es poder garantizar continuidad de programas sociales. 1/2 pic.twitter.com/kaxzjESqCo — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 2, 2021

Тем временем президент США Джо Байден намерен в два раза повысить налог на прирост капитала для богатых американцев, чей годовой доход достигает 1 миллиона долларов.

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