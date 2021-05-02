В сеть утекли фото Меган Маркл с бывшим парнем

В сеть просочились редкие фотографии герцогини Сассекской, супруги принца Гарри Меган Маркл с ее бывшим парнем.

Их обнародовал инстаграм-аккаунт Velvetcoke, авторы которого публикуют снимки с мировыми звездами из 90-х и начала 00-х годов.

Кадры, на которых Меган Маркл позирует в обнимку с неким Карлосом Крутцфельдтом, датированы 2002 годом. На тот момент они якобы находились в романтических отношениях.

При этом авторы публикации не раскрыли информацию о том, откуда в их распоряжении оказались эти снимки.

Напомним, недавно Маркл и ее муж принц Гарри подробно рассказали журналистке Опре Уинфри о причинах, побудивших британскую королевскую семью и уехать в США. В частности, супруги рассказали о расовой дискриминации и безразличии к психологическим проблемам, которые они испытали, будучи полноправными членами королевской семьи. В частности, Маркл рассказала, что хотела покончить собой.

После этого королева Елизавета II заявила, что "вся семья опечалена" высказываниями супругов, а британские таблоиды сообщили, что Букингемский дворец намерен привлечь группу независимых экспертов, чтобы начать расследование фактов издевательств над королевским персоналом со стороны Маркл.