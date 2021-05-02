Синоптики рассказали, каким регионам Украины понедельник принесет ливень и грозы. Карта погоды

Ближайшей ночью в большинстве регионов Украины ожидаются осадки, а днем дождь в сопровождении гроз и высокой температуры воздуха задержится преимущественно в восточных областях.

Такой прогноз погоды на понедельник, 3 апреля, дал Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура +4...+8 градусов, днем +10...+15. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер, как и на остальной территории страны, свежий.

На севере Украины ночью воздух похолодает до +7...+11 градусов, пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут от +12 до +19 градусов, осадков не предвещается.

На востоке ночью температура упадет до +11...+13 градусов, днем воздух прогреется до +21...+24. По прогнозам синоптиков дождь будет идти весь день, также ожидаются грозы в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В южных областях Украины температура ночью будет +10...+13 градусов, дождь в это время суток прогнозируется в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+22 градусов, дождь продолжится только в Херсонской области, также в этом регионе могут быть грозы.

В Киеве в понедельник ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов, пройдет дождь. Днем будет сухая погода, потеплеет до +13...+15.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение последнего месяца весны.

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