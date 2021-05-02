США выражают солидарность с Чехией в ее ответе на "подрывные и смертоносные" действия Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - заявили в Госдепе.

Также в ходе телефонного разговора стороны согласились с необходимостью "сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России".

"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и Североатлантического Альянса", - добавили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются британскими правоохранителями в отравлении семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Спецслужбы полагают, что они могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о сокращении посольства России до 5 человек.

Позже президент Чехии Милош Земан в телеобращении заверил, что доказательств причастности российских граждан ко взрывам во Врбетице на данный момент нет. Сенат Парламента Чешской республики в ответ на это намерен инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана.