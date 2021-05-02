В российской Госдуме заявили, что марш националистов, прошедший сегодня в Одессе в день трагедии 2 мая в Доме профсоюзов, стал позором не только для Украины, но и для всего Запада, который ее поддерживает.

Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает "РИА Новости".

По словам политика, Киев поддерживает националистов, которые до сих пор страшат одесситов. Она добавила, что шествие прошло под охраной подразделения МВД Украины, что показывает официальность события.

Также Панина сказала, что западные страны признают Украину "демократической и правовой" страной, и этот цинизм "продолжает шокировать". Кроме того, она добавила, что "шабаш" происходил в Светлую Пасху "в одном пакете с людоедскими законопроектами", касающихся России.

В конце она добавила, что события семилетней давности выдаются за героизм, однако на самом деле "это позор". "И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, если бы полуостров остался в составе Украины", — подытожила она.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонником Майдана и его противников. Кульминацией стал пожар в Доме профсоюзов, где сгорели заживо десятки "куликовцев" - одесских противников Майдана. Была подтверждена смерть 48 человек, еще несколько сотен людей получили ранения.

Сегодня в Одессе стартовал марш националистов и ветеранов АТО. Его участниками стали около 400 человек. Члены радикальных националистических организаций выступили с флагами футбольных ультрас, флагом Одессы и флагом с вольфсангелем (волчьим крюком).

Ранее "Страна" подробно писала, как в Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов, а националисты устроили "день победы".