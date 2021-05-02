Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым переименовать должность президента России.

Свои предложения он высказал в эфире "URA.ru", запись опубликована в Telegram-канале издания.

Политик заявил, что слово "президент" является заимствованием из английского языка. "Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность", — сказал он.

Как считает Жириновский, идеально было бы назвать президента РФ верховным правителем. Предложение ведущего подумать над титулом "царь" он отверг. "Монархия — это идеальный вариант, но это устарело уже, все", — считает политик.

Кроме того, он предложил вернуться к дореволюционной терминологии в сфере административного деления страны, чтобы также избавиться от заимствований и бюрократизмов.

"Все понятно было", — считает он. Губернаторов Жириновский предлагает называть наместниками, следовательно, регионы России станут наместничествами, которые, в свою очередь, будут делиться на волости и уезды.

Напомним, ранее Жириновский предложил направить в Польшу десантный полк из-за инцидента с флагом РФ на шашечном турнире.

Также мы писали, что Жириновский предложил России вернуться к юлианскому календарю.