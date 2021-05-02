Штаб Операции объединенных сил с начала суток зафиксировал один случай нарушения режима прекращения огня со стороны противника на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба в воскресенье, 2 мая.

"С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", - заявили представители штаба.

Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Тем временем украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны противника.

"Впервые, 28 апреля, БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях вблизи Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Немного дальше от того же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкое", - заявили в штабе.

Также 29 апреля БПЛА Миссии зафиксировал в поле в 1,5 от Сигнального, что неподалеку от Донецка, около 600 мин. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что стороны переговорного процесса близки к установлению "пасхального перемирия" - этот процесс, по его словам должен был завершиться в среду, 28 апреля.

Тем не менее Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбасс.

1 мая штаб ООС зафиксировал пять нарушений режима прекращения огня со стороны противника на Донбассе.