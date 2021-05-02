Также штаб зафиксировал минирование неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Фото: ВСУ

Штаб Операции объединенных сил с начала суток зафиксировал один случай нарушения режима прекращения огня со стороны противника на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба в воскресенье, 2 мая.

"С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", - заявили представители штаба.

Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Тем временем украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны противника.

"Впервые, 28 апреля, БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях вблизи Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Немного дальше от того же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкое", - заявили в штабе.

Также 29 апреля БПЛА Миссии зафиксировал в поле в 1,5 от Сигнального, что неподалеку от Донецка, около 600 мин. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.

 

Штаб ООС обвинил противника в нарушении режима прекращения огня на Пасху. Скриншот

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что стороны переговорного процесса близки к установлению "пасхального перемирия" - этот процесс, по его словам должен был завершиться в среду, 28 апреля.

Тем не менее Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбасс.

1 мая штаб ООС зафиксировал пять нарушений режима прекращения огня со стороны противника на Донбассе.

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