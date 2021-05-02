Недалеко от международного делового центра "Москва-Сити" на Пресненской набережной российской столицы произошла авария сразу с тремя дорогостоящими иномарками. В соцсетях аварию уже прозвали "самым дорогим ДТП весны".

Так, участниками происшествия стали Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti. Как пишут в соцсетях, водитель красного спорткара Lamborghini Huracan (стоимость в московских автосалонах — примерно 5,5-5,9 млн гривен) не справился с управлением и вылетел на газон.

В этот момент, наблюдая за ДТП, притормозил водитель Infinity Q60 II (средняя цена — 1,29 млн гривен). Однако в него врезался рестайлинговый Porsche Panamera (стоимость — около 5,7 млн грн).

Таким образом, общая стоимость автомобилей, которые стали участниками этого происшествия, оценивается примерно в 12,9 млн гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель за рулем Infinity на полной скорости протаранил столб. Погибла 18-летняя пассажирка.

Также сообщалось, что хоккеист на Porsche пробил стену и едва не вылетел с третьего этажа паркинга вместе с женой и ребенком.