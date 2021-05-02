В воскресенье, 2 мая, в Индии, где бушует вспышка коронавируса, незначительно упало количество новых заражений. При этом число смертей от Covid-19 выросло до рекордных 3689 человек, что является самым высоким показателем для отдельно взятой страны.

Об этом сообщает "Reuters".

Кроме того, еще один из штатов закрылся на карантин, так как местные больницы не способны справиться со столь большой нагрузкой.

По данным властей, за предыдущие сутки в стране зафиксировали 392 488 новых случая болезни, а общее число зараженных достигло 19,56 млн. На данный момент вирус убил 215 542 человека. В субботу Индия сообщила о рекордных 401 993 новых случаях коронавируса.

При этом индийские больницы, морги и крематории переполнены, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 300 тысяч случаев заболевания в течение более 10 дней подряд. Десятки людей умерли за последнюю неделю из-за нехватки кислорода в больницах только в Дели.

Суточный скачок смертельных случаев от инфекции стал рекордным в Индии за все время эпидемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 29 апреля и составлял 3 645.

Также сообщается, что почти 10 индийский штатов и территорий ввели ограничения в той или иной форме, даже несмотря на то, что федеральное правительство по-прежнему неохотно вводит национальную изоляцию.

Последним штатом, который объявил двухнедельный карантин, стал Одиш на востоке страны. Он присоединился к Дели, Махараштре, Карнатаке и Западной Бенгалии. Другие штаты, в том числе Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш и Раджастхан, ввели либо комендантский час в ночное время, либо карантин по выходным.

Газета Indian Express сообщила в воскресенье, что целевая группа страны по COVID-19 посоветовала федеральному правительству ввести национальную изоляцию.

Напомним, вчера в Индии зафиксировали новый коронавирусный рекорд. Более 400 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки.

Как сообщалось, взрывной рост обусловлен новым штаммом ковида, который иностранные СМИ окрестили супермутантом. "Страна" подробно разбиралась, что известно об индийском вирусе-мутанте, который убивает по 3000 человек в день.