В Брюсселе правоохранители задержали 132 человека, которые являются участниками нелегального "антиковидного" фестиваля La Boum-2, который прошел днем ранее в брюссельском парке Буа-де-ла-Камбрия.

Об этом сообщает Le Soir.

Из них 127 человек подверглись административным арестам, а пятеро – судебным арестам за вооруженное сопротивление, угрозы и сбыт наркотиков. При задержании полиция обнаружила ножи, петарды и дымовые шашки.

Всего, по данным журналистов, участие в фестивале приняли около двух тысяч человек, а правоохранителям даже пришлось задействовать водомет и слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

В Брюсселе из-за "антиковидного" фестиваля задержали почти полторы сотни человек. Фото: lesoir.be

Напомним, массовые в некоторых странах Европы в субботу прошли первомайские демонстрации. Во Франции и столице Германии они переросли в беспорядки и массовые задержания.

Во Франции демонстрации состоялись во многих городах. При этом самая массовая манифестация была в Париже, где на акцию вышли около 20 тысяч человек. В свою очередь, в Берлине прошло около 20 мирных акций, на которые вышли как минимум пять тысяч активистов.

Также "Страна" сообщала, что в Турции на первомайских демонстрациях задержали более 200 человек. Массовые задержания прошли в Стамбуле. Некоторые профсоюзы получили разрешения провести первомайские мероприятия, но часть проводилась несогласованно.