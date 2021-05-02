В городе Очаков Николаевской области обнаружили тело мужчины, который подозревался в покушении на военного, произошедшем 23 апреля. Предварительная причина смерти - самоубийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В субботу, 1 мая, около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в Очакове по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На теле была одежда защитного цвета, похожая на форменную. Эксперт, который осматривал труп, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее.

Предварительная причина смерти - самоубийство, окончательную позже установит судмедэкспертиза.

С места происшествия полицейские изъяли нож, пистолет и записку со словами "Каждому по заслугам его. 50%". Эти предметы направили на исследование.

"Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство также военного, которое имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

Напомним, 23 апреля в Очакове неизвестный выстрелил в военнослужащего, когда тот шел на работу, и убежал. Ранее в полиции сообщали, что пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением головы.

Ранее мы писали о том, как в Киеве полицейские задержали расчленителя, который спрятал останки своей жертвы в сумку и выкинул их на пустыре в Голосеевском районе.