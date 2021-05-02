Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Турция могут упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств. Также власти хотят увеличить количество авиарейсов в турецком направлении.

Об этом глава Кабмина написал на своей странице в Facebook 2 мая.

по словам Шмыгаля, нововведения станут возможны благодаря подписанию между Украиной и Турцией Совместной декларации о намерениях относительно сотрудничества по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов.

"Это соглашение, в частности, дает возможность упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, обмениваться системами вакцинации, увеличить количество рейсов между странами, расширить наличие туристических аудиогидов украинском и турецком языках, а также развивать сотрудничество по привлечению инвестиций в сферу туризма и курортов", - заявил министр.

Также Шмыгаль отметил, что документ был подписан министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко в ходе встречи с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Скриншот: facebook.com/dshmyhal

Меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли Украина и Турция подписали 27 апреля.

В связи с этим Турция с 15 мая отменяет для украинских туристов требование об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну. Однако путешественникам перед вылетом необходимо будет заполнять специальную анкету, чтобы турецкие власти могли отслеживать возможные контакты с больными Covid-19.

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