В Израиле, где индийский штамм коронавируса обнаруживают даже у привитых, полностью вакцинированы от коронавируса уже три четверти взрослого населения страны. Поэтому государство считается одним из мировых лидеров по темпам вакцинации.

Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает Newsru.co.il.

Согласно данным Минздрава Израиля, одну дозу вакцины получили 5 405 523 человек, две дозы - 5 094 785 граждан.

Если брать охват иммунизацией в процентном отношении, то получается, что в стране полностью вакцинированы около 55% населения и около 75% взрослого населения (то есть людей старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян и более 79% взрослого населения.

Между тем с 1 марта Министерство здравоохранения разрешило делать прививки уже заражавшимся коронавирусом, при условии, что таким гражданам исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более трех месяцев. В отличие от тех, кто еще не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины - для закрепления иммунного ответа.

Что касается вакцинации несовершеннолетних, эта тема в Израиле пока обсуждается. Эксперты проводят исследования.

31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле выявили десятки случаев миокардита после второй дозы Pfizer у людей до 30 лет. Однако определить связь между заболеванием сердца и вакцинацией будет сложно, потому что миокардит может быть вызван разными вирусами.

Также мы рассказывали, что в Израиле закрыли последние отделения для больных Covid-19. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.