В США учителя естественных наук средней школы штата Нью-Джерси Говарда Злоткина отстранили от занятий за ненормативную лексику в адрес чернокожего Джорджа Флойда во время урока. Педагог осудил умершего мужчину и его посмертную героизацию.

Об этом сообщает The Guardian.

Эмоциональная речь учителя с ругательствами попала на запись, так как урок проводился по Zoom. На записи слышно, что именно Злоткин говорил о Флойде и движении Black Lives Matter во время онлайн-урока, темой которого должно было быть обсуждение изменения климата.

Употребляя ненормативную лексику и вульгарные жесты, Злоткин сказал ученикам, что Флойд был преступником, которого "арестовали и убили, потому что он не подчинился". Также педагог высказал собственное негодование по поводу того, что из Флойда сделали героя.

"Комментарии, которые были сделаны, очень предвзятые. Ему не следовало вести подобные дискуссии с детьми - это не имело никакого отношения к предмету в классе", - прокомментировал ситуацию школьный наблюдатель Франклин Уолкер.

По словам Уолкера, полиция округа проведет расследование на предмет содержания в высказываниях учителя попыток разжигание ненависти.

Напомним, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве чернокожего.

Также "Страна" сообщала, что коп, убивший афроамериканца, уже доставлен в тюрьму после вердикта суда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.